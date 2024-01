NBA : Les Wizards de Bilal Coulibaly changent de coach

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Bilal Coulibaly et les Washington Wizards passeront la deuxième partie de la saison NBA sous les ordres d’un nouvel entraîneur. Ce jeudi, la franchise a annoncé que Wes Unseld Jr ne serait plus sur le banc de l’équipe. Par conséquent, son assistant assurera l’intérim en attendant un remplacement à long terme.

Après une première partie de saison désastreuse, les Washington Wizards ont décidé de changer d’entraîneur. L’équipe du Français Bilal Coulibaly, avant-dernière de la NBA avec un bilan de 7 victoires pour 37 défaites, sera temporairement dirigée par un assistant en attendant un changement plus durable pendant l’été.

Wes Unseld quitte le banc pour rejoindre les bureaux de la franchise

Ce jeudi, les Wizards ont annoncé que Wes Unseld Jr quitterait son poste d’entraîneur pour prendre un rôle dans le front office de l’équipe. Les anciens dirigeants de Washington l’avaient embauché en juillet 2021, et la nouvelle direction — arrivée à la fin de la dernière saison — a décidé de changer de cap après deux saisons et demie non concluantes. Selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN , la franchise confiera le collectif à Brian Keefe, l’assistant d’Unseld, jusqu’à la fin de la saison.



« Après plusieurs conversations avec Wes, nous avons décidé ensemble qu’un changement était nécessaire pour le bien de l’équipe » , a déclaré Michael Winger, le président des Wizards, dans un communiqué. « Wes incarne les caractéristiques que nous apprécions dans notre organisation, et son expérience approfondie du basketball sera un atout pour le front office alors que nous avançons vers nos objectifs à long terme. Nous sommes reconnaissants qu’il reste au sein de notre organisation. »

Un vent de changement aux Wizards

À la fin de la saison, les Wizards prévoient de rechercher un nouveau coach en chef pour diriger l’équipe à long terme. Après avoir transféré Bradley Beal aux Phoenix Suns cet été, et avec Kevin Durant et Devin Booker, l’équipe entame un nouveau chapitre de son histoire. Bilal Coulibaly, ancien coéquipier de Victor Wembanyama aux Metropolitans 92, fait partie des piliers de ce nouveau projet. Il faudra donc un entraîneur capable de développer les jeunes talents de l’effectif et de créer un projet durable dans la capitale américaine.