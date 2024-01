NBA : Chet Holmgren s'exprime sur son duel contre Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Chet Holmgren ne pouvait que reconnaître le talent de Victor Wembanyama après leur duel ce mercredi. Cependant, pour le rookie du Thunder, la priorité était d’assurer la victoire de son équipe. Et c’est ce qu’Oklahoma City a fait face aux San Antonio Spurs (114-140).

« Victor Wembanyama est très talentueux, mais… »

« Victor Wembanyama est évidemment un joueur excellent et très talentueux » , a admis Holmgren en conférence de presse. « Mais je ne pouvais pas laisser cet affrontement me distraire de notre objectif du soir, qui était de gagner un match de basket : Thunder contre Spurs. »



Son entraîneur, Mark Daigneault, avait tenu des propos similaires dans son interview avec ESPN avant le match. En conférence de presse, il a également rappelé que ce duel entre les deux favoris pour le titre de Rookie of the Year n’était pas le principal enjeu de la soirée : « C’est un sport d’équipe. Ce n’est pas du tennis. Il y a d’autres joueurs sur le terrain, d’autres joueurs dans l’équipe. Je comprends qu’il y ait une intrigue pour susciter l’intérêt. Nous reconnaissons son rôle, mais en même temps, nous nous concentrons sur le match qui se déroule devant nous. »

« Il faut être un peu plus vigilant »

Victor Wembanyama, auteur de 24 points, 12 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres en 28 minutes, a encore brillé malgré la défense de Chet Holmgren. « Je pense que Victor a gagné le défi » , a estimé Blake Wesley, son coéquipier aux San Antonio Spurs. Alors, l’intérieur du Thunder a dû reconnaître que le Français représente un défi important.



« Il faut être un peu plus vigilant et il a un peu plus de gravité que certains autres joueurs dans d’autres équipes » , a précisé Holmgren, qui est pour sa part reparti avec la victoire, ainsi que 17 points, 9 rebonds, 4 passes et 3 contres en 30 minutes. « Je dois rester une ancre défensive comme d’habitude, tout en me concentrant sur ce matchup. Il s’agit de trouver le bon équilibre. Je n’ai pas été parfait ce soir ; je pense que je ne le serai jamais. Mais je crois que nous avons fait du bon travail ce soir. »