NBA : Un record historique promis à Wembanyama

La rédaction

Auteur de 33 points, 7 rebonds et 2 contres, Victor Wembanyama a de nouveau livré une performance majuscule, malgré la défaite ses San Antonio Spurs face aux Philadelphia Sixers dans la nuit de lundi à mardi (133-123). Après la rencontre, son adversaire du soir, Joël Embiid, a promis à Wemby le record historique de Wilt Chamberlain.

Victor Wembanyama poursuit sa bonne dynamique. Même s'il n'a pas été en mesure d'empêcher la défaite des siens sur le parquet des Philadelphia Sixers dans la nuit de lundi à mardi (133-123), la star des San Antonio Spurs a de nouveau fait feu de tout bois, compilant 33 points, 7 rebonds et 2 contres.

NBA : Joel Embiid éclipse Victor Wembanyama avec un carton historique https://t.co/TtDItbhGvP pic.twitter.com/4dK0ZcH5mW — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

«Pour moi, c'est déjà l'un des meilleurs joueurs de la NBA»

En même temps, le rookie français n'a pas pu faire grand chose face à l'ultra-domination du pivot des Sixers, Joël Embiid, auteur de 70 points cette nuit. Outre sa performance historique, Joël Embiid a également tenu à souligner la performance de Victor Wembanyama après la rencontre. « Il a tout : la taille, les qualités… Je n’ai rien à ajouter. Il a un futur brillant devant lui, il est déjà très bon, mais une fois qu’il aura développé son corps, il sera un grand problème pour beaucoup de joueurs dans cette ligue. Il a vraiment beaucoup de talent. Pour moi, c'est déjà l'un des meilleurs joueurs de la NBA » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par Eurosport .

«J'espère qu'il sera capable d'aller chercher et battre tous ces records»