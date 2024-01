Les Spurs de Victor Wembanyama font-ils exprès de perdre ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Malgré la draft de Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs se trouvent à la dernière place de la Conférence Ouest pour la deuxième année consécutive. Alors, certains observateurs commencent à se demander si l’équipe texane perd délibérément des matches pour obtenir un meilleur choix à la draft. Explication en vidéo.

Les performances de San Antonio depuis l’arrivée de Victor Wembanyama suscitent des interrogations chez les observateurs. Certains pensent que le classement des Spurs, parmi les équipes les moins bien classées de la NBA, est le fruit d’une stratégie délibérée. Seraient-ils en train de faire du « tanking » ?

Le tanking, une pratique courante en NBA

Le « tanking », une pratique courante en NBA, consiste à perdre volontairement des matches afin d’obtenir un meilleur choix lors de la draft. Dans le Championnat américain, les équipes les moins bien classées ont le plus de chances d’obtenir le premier choix (jusqu’à 14 %) — les Spurs ont justement recruté Victor Wembanyama après une saison 2022-2023 désastreuse. Étant donné qu’elles évoluent dans une ligue fermée et ne risquent pas la relégation, certaines franchises décident donc de perdre pour maximiser leurs chances de sélectionner une future star. Cette méthode s’est popularisée ces 15 dernières années et il ne serait pas surprenant que San Antonio suive le mouvement.

La gestion de Victor Wembanyama interroge

Victor Wembanyama n’a pas subi de blessure à proprement parler cette saison. Cependant, les Spurs prennent de grandes précautions pour protéger sa cheville, fragilisée après un incident avec un ramasseur de balles à Dallas le 23 décembre. Le temps de jeu du Français est limité et il est le seul joueur systématiquement au repos lorsque son équipe dispute deux matches en deux jours. Certains y voient une manière de tanker, Wemby étant sans doute le meilleur joueur de l’effectif.



Même si les franchises réussissent souvent à dissimuler ces stratégies, l’approche de San Antonio semble sincère. L’intérieur de 2,24 m dispose d’un physique unique, et les dirigeants préfèrent minimiser les risques — quitte à peut-être le surprotéger. Sans savoir ce qui se passe en coulisse, il est impossible d’avoir le fin mot de l’histoire, et il n’y a pas assez d’éléments pour confirmer les soupçons.

Les Spurs parmi les favoris pour le premier choix de la draft

Les Spurs ont de nombreuses excuses pour justifier leur dernière place dans la Conférence Ouest : ils ont l’effectif le plus jeune de la NBA, un manque de talent et d’alchimie collective. Néanmoins, quelles que soient les raisons, ils sont parmi les favoris pour obtenir une fois de plus le premier choix de la draft. L’arrivée d’un nouveau talent serait l’un des meilleurs moyens d’entourer Victor Wembanyama, et cela pourrait même être un Français, comme Alexandre Sarr ou Zaccharie Risacher. Que les défaites soient volontaires ou non, elles finiront par leur être bénéfiques à la fin de la saison.