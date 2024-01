NBA : Victor Wembanyama bientôt de retour à la normale ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a dû jongler avec un temps de jeu réduit et des absences fréquentes depuis qu’il a rencontré des problèmes à une cheville à la fin du mois de décembre. Tandis que le premier choix de la draft NBA et les fans s’impatientent, les San Antonio Spurs devraient bientôt lever ses restrictions. Cela pourrait même arriver cette semaine.

Samedi, Victor Wembanyama a joué près de 28 minutes contre les Washington Wizards et son ami Bilal Coulibaly. Il n’avait plus joué autant depuis le 17 novembre, son dernier match avant qu’il ne ressente une douleur à la cheville et soit ménagé par les Spurs. Est-ce un signe que sa restriction de minutes sera bientôt levée ? Gregg Popovich, le coach de San Antonio, le laisse entendre.

Gregg Popovich évoque la fin du protocole

« Ce ne sera pas pour le prochain match » , a prévenu l’entraîneur des Spurs, faisant référence au match de lundi contre les Philadelphia 76ers du MVP en titre, Joel Embiid. « Mais peut-être après ça. » Victor Wembanyama pourrait donc être de retour à 100 % mercredi prochain, lorsque San Antonio accueillera Oklahoma City. Un beau timing, puisque le Français affrontera alors son rival et son principal concurrent pour le titre de Rookie de l’année : Chet Holmgren.

Victor Wembanyama toujours frustré par les restrictions