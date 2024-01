NBA : Trae Young voit en Wembanyama un potentiel « meilleur joueur de tous les temps »

Florian Barré

Menés par les 26 points et 10 rebonds de Victor Wembanyama en seconde mi-temps, les San Antonio Spurs ont presque réussi à revenir contre les Atlanta Hawks lors du Martin Luther King Day, le 15 janvier dernier, s'inclinant finalement 109-99. Et durant la rencontre, le prodige français a sans doute choqué Trae Young puisque ce dernier n’a pas tari d’éloges à son sujet ce mercredi soir.

Ces derniers jours, de nombreuses spéculations rapprochent Trae Young de Victor Wembanyama. Au-delà de leur affrontement de lundi, plusieurs sources affirment que les Hawks d’Atlanta pourraient échanger leur superstar contre des picks de draft que possèdent San Antonio. Pour l’instant, on est loin de tout cela. Atlanta a clairement indiqué que Young était « intouchable » aux côtés de Jalen Johnson selon le journaliste américain Jake Fisher. De son côté, Trae Young n’est peut-être pas contre un tel mouvement et se sentirait plus proche d’un titre NBA en rejoignant Victor Wembanyama et les Spurs.

Young enthousiaste pour Wembanyama

Une chose est sure, celui-ci est admiratif devant le talent de l’intérieur de l’équipe de France. Dans son podcast avec le Bleacher Report, Ice Trae a eu des mots forts à l’égard de Wemby : « Il va devenir un monstre dans cette ligue, du moins tant qu’il peut jouer. Sa simple présence sur le parquet a tellement d’impact. En défense, en attaque, il peut presque tout faire comme tout le monde a pu le dire sur son sujet. On peut voir qu’il est humble, il se donne à fond, il travaille dur… il possède toutes les qualités requises pour devenir le meilleur joueur de l’histoire. Les récompenses et le succès de son équipe dans sa carrière vont le déterminer, mais il a tous les outils. »

