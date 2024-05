PSG : L’énorme punchline de Dortmund après le fiasco !

L’affiche de la finale de la Ligue des champions est connue et sera un remake de la demi-finale de l’édition 2012/2013 puisqu’elle opposera le Borussia Dortmund au Real Madrid à Wembley le 1er juin prochain. Sur sa route pour Londres, le BvB a faire mentir tous les pronostics. De quoi particulièrement amuser Mats Hummels.

Le Borussia Dortmund est certes arrivé en tête de son groupe lors de la phase de poules devant le PSG, l’AC Milan et Newcastle. Ce qui était surnommé le groupe de la mort. Cependant, lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et du tableau du reste de la compétition, ils ont été beaucoup à se réjouir d’avoir tiré le BvB en se projetant sur le reste de la compétition.

Ce fut notamment le cas de certains observateurs et supporters du PSG qui, après avoir hérité du FC Barcelone, savaient qu’en cas de qualification, la suite serait soit l’Atletico de Madrid soit le Borussia Dortmund en demi-finale. Il a été spécifié que c’était une voie royale pour la finale à Wembley le 1er juin alors que dans l’autre partie du tableau figuraient Arsenal, le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester City. Le PSG a éliminé le FC Barcelone, mais s’est finalement fait sortir de la compétition par le Borussia Dortmund aux portes de la finale.

So many teams wanted to play against us. Luckily we are really nice guys and made it to the final so that as many as possible of them get the chance 👀