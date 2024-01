NBA : Choix de coach controversé pour les Bucks d’Antetokounmpo

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Doc Rivers sera le prochain coach des Milwaukee Bucks. Moins de 24 heures après le licenciement d’Adrian Griffin, leur ancien entraîneur, la franchise a trouvé un accord avec Rivers pour prendre les commandes de l’équipe de Giannis Antetokounmpo. Cette décision a suscité de vives critiques aux États-Unis.

Les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo ont rapidement rebondi. Dans la foulée du licenciement d’Adrian Griffin, la franchise a conclu un accord Doc Rivers pour en faire leur nouveau coach en chef. Cependant, ce choix interroge.

Doc Rivers remplace immédiatement Adrian Griffin

Les Bucks n’ont mis que quelques heures pour tourner la page. Déjà mardi soir, CNN rapportait que Rivers avait accepté de devenir le nouvel entraîneur de Milwaukee. Ce mercredi, l’information a été confirmée par trois des journalistes les plus fiables du monde de la NBA : Adrian Wojnarowski ( ESPN ), Shams Charania ( The Athletic ) et Chris Haynes ( Bleacher Report ).



Selon Charania, l’équipe avait déjà contacté l’ancien entraîneur des Philadelphia 76ers en décembre pour le recruter en tant que consultant. Désormais, elle lui a proposé un contrat lucratif pour remplacer Griffin dans l’urgence. Il sortira alors de sa retraite, seulement quelques mois après avoir rejoint ESPN pour se lancer dans les médias.

NBA : Les Bucks d’Antetokounmpo se séparent de leur entraîneur, son remplaçant est connu https://t.co/pmekJI311A pic.twitter.com/uJZwkhsbtY — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Le choix des Bucks est fortement critiqué

Le choix de Doc Rivers est loin de faire l’unanimité. Les Bucks cherchaient un entraîneur « expérimenté et disponible », et l’ancien entraîneur du Magic (1999-2003), des Celtics (2004-2013), des Clippers (2013-2020) et des 76ers (2020-2023) correspondait parfaitement à cette description. Cependant, il a montré avec ces équipes de claires limites, et beaucoup d’observateurs s’attendaient à ce qu’il ne revienne plus en NBA.



Bien qu’il ait remporté le titre en 2008 avec les Celtics, il disposait alors d’un groupe exceptionnel mené par Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen. Mais depuis qu’il a quitté Boston en 2013, il n’a jamais dépassé le stade des demi-finales de conférence. Son manque d’adaptation et de tactique est souvent pointé du doigt. Ses défauts sont illustrés par les trois séries qu’il a perdues après avoir mené 3-1, un record — aucun autre entraîneur ne l’a fait plus d’une fois. La rigidité du jeu qu’il met en place est l’une des raisons qui ont poussé Philadelphie à le mettre à la porte après leur élimination en playoffs l’année dernière. Pourra-t-il faire mieux avec Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard qu’avec Joel Embiid et James Harden ?