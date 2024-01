NBA : Les Bucks d’Antetokounmpo se séparent de leur entraîneur, son remplaçant est connu

Florian Barré

Ce mardi, les Milwaukee Bucks ont licencié Adrian Griffin de son poste d’entraîneur après 43 matchs passés à la tête de la franchise du Wisconsin. Cela, alors même que Giannis Antetokounmpo et consorts possèdent, ex-aequo, le deuxième meilleur bilan de la ligue actuellement. Par ailleurs, son remplaçant devrait être un visage bien connu de la planète NBA. En effet, l’ancien « head coach » de Philadelphie, Doc Rivers, est attendu.

Après leur retour à Milwaukee faisant suite à deux victoires difficiles à Detroit, les Bucks ont choisi de licencier l'entraîneur-chef de première année Adrian Griffin. « Cela a été une décision difficile à prendre au cours de la saison », a déclaré le directeur général des Bucks, Jon Horst, dans un communiqué. « Nous travaillons immédiatement à l'embauche de notre prochain entraîneur-chef. Nous remercions l’entraîneur Griffin pour son travail acharné et ses contributions à l’équipe. » En attendant, c’est l’assistant Joe Prunty qui assurera l’intérim.

Doc Rivers arrive !

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Bucks prévoient de rechercher rapidement un petit groupe d'entraîneurs-chefs vétérans accomplis et disponibles – avec Doc Rivers comme cible principale. Alors que les Bucks l’auraient contacté, ce dernier aurait déjà donné son accord en retour. Âgé de 62 ans, Doc Rivers est une figure marquante de Milwaukee puisqu’il sort de l’université de Marquette, située justement dans la ville. C’est d’ailleurs sous les couleurs de Marquette qu’il a récupéré ce surnom de « Doc ».

Pourquoi Griffin a-t-il été remercié ?

Si Doc Rivers risque de sortir de sa retraite en tant qu’entraîneur, c’est parce que les dirigeants de Milwaukee ont soulevé un bon nombre de problèmes alors que la postseason approche. Les Bucks se classent parmi les derniers de la ligue en termes de points adverses par match (25e avec 120,5) et de note défensive (22e avec 116,8 points pour 100 possessions). Ils étaient également 26e pour le pourcentage de trois points de l'adversaire (34,7%) et derniers pour les turnovers créés. Milwaukee a également eu des difficultés avec la défense de transition. En revanche, Milwaukee marque 124,6 points par match, ce qui serait, le cinquième meilleur bilan de l'histoire de la NBA et de loin le meilleur de l'histoire de la franchise.