Mercato : Un Français va provoquer un gros transfert au Real Madrid ?

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, on aime parier sur des joueurs français ! Durant quatorze ans, Karim Benzema a porté le maillot blanc madrilène, tandis que l'effectif de Carlo Ancelotti comprend trois Français avec Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. Kylian Mbappé s'apprête à rejoindre ses compatriotes, tandis que Ferland Mendy sera l'une des clés du mercato madrilène cet été.

Il fera chaud, très chaud à Madrid cet été. En température, bien sûr, mais surtout lors du mercato. Toute une ville attend l'arrivée de Kylian Mbappé qui devrait cette fois-ci bel et bien porter le maillot des Merengue la saison prochaine. Mais le Real Madrid qui voulait se renforcer sur le poste de latéral gauche, a mis les recherches en sommeil. A moins qu'un Français ne vienne tout bouleverser.

Davies au Real Madrid, ça s'est refroidi

Ces dernières semaines, le Real Madrid a pris connaissance de la décision de Nacho de quitter le Real Madrid en juin prochain, à la fin de son contrat. Véritable cadre du club madrilène, Nacho fait partie des joueurs les plus discrets, malgré son palmarès exceptionnel (5 Ligues des Champions et 3 Liga, entre autres), mais a décidé de voguer vers d'autres horizons. Cette décision inattendue oblige le Real Madrid à mettre de côté la piste Alphonso Davies pour le moment et se concentrer sur le recrutement d'un défenseur central.

Si Ferland Mendy part, feu vert pour Davies !