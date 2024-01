Transferts NBA : Trois cibles pour les Lakers de LeBron James

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Los Angeles Lakers sont parmi les équipes les plus actives sur le marché des transferts. Ils cherchent à renforcer leur effectif autour de LeBron James et Anthony Davis, espérant assurer leur qualification en playoffs et se donner une chance de remporter le titre. Voici trois cibles avant la date limite des échanges du 8 février.

Les Los Angeles Lakers, 9e de la Conférence Ouest, affichent un bilan à l’équilibre de 22 victoires pour 22 défaites. Avec une attaque en dessous de la moyenne, l’équipe de LeBron James ne répond pas aux attentes et cherche à se renforcer avant la date limite des échanges en NBA.

Malcolm Brogdon

Les Lakers recherchent un meneur qui peut défendre correctement et jouer rapidement. Malcolm Brogdon remplit ces deux critères. C'est probablement pour cela que la franchise l'a inscrit sur sa liste, selon Dan Woike du Los Angeles Times . Le meneur des Blazers est un joueur expérimenté, ayant participé à de nombreuses campagnes de playoffs. Il pourrait jouer un rôle d'organisateur secondaire avec la balle, mais aussi de tireur en évoluant sans ballon, ce qui est une nécessité aux côtés de LeBron James.



Son contrat (45 M$/2 ans) se termine en 2025, ce qui est une chose positive pour Los Angeles. La question reste celle du prix. L’équipe devra certainement envoyer D’Angelo Russell à Portland en échange, mais cela pourrait ne suffira probablement pas.

Bruce Brown

Toujours dans l'idée d'ajouter de la défense, les Lakers s'intéressent à Bruce Brown, selon Shams Charania de The Athletic . Il est apparu sur le radar de l'équipe après son transfert aux Toronto Raptors, en contrepartie de Pascal Siakam. Même si son salaire (22 M$) est un peu élevé, Brown est un véritable couteau suisse. Il dispose de qualités précieuses pour toute équipe visant le titre et l’a prouvé lors du sacre des Denver Nuggets, l’année dernière.

Dejounte Murray

Comme Malcolm Brogdon, Dejounte Murray correspond aux besoins des Lakers. Ancien All-Star, il est sans doute le nom le plus rutilant sur le radar de la franchise. Cependant, les Lakers et les Hawks n'arrivent pas à trouver un accord. Peu de coéquipiers de LeBron James apparaissent comme de bons partenaires pour Trae Young à Atlanta. Les Hawks ne sont pas intéressés par D’Angelo Russell, ce qui complique les discussions. Néanmoins, c'est une piste à surveiller, tout comme Terry Rozier et Tyus Jones selon Shams Charania.