Transferts NBA : Surprise dans la course pour Dejounte Murray

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Dejounte Murray est actuellement la star la plus convoitée sur le marché des transferts. Plusieurs équipes ont déjà fait part de leur intérêt aux Atlanta Hawks. Parmi elles, une équipe surprise vient de se joindre à la course : les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, selon Chris Haynes du Bleacher Report.

Depuis le trade de Pascal Siakam aux Indiana Pacers, celui de Dejounte Murray est devenu le dossier le plus important du marché des transferts cette saison. À moins de 20 jours de la date limite des échanges en NBA, le 8 février, de nombreuses équipes sont intéressées par le meneur. Parmi elles, les Milwaukee Bucks — une candidature surprenante.

Les Bucks sur le dossier Dejounte Murray

Selon Chris Haynes du Bleacher Report , les Bucks font partie des équipes intéressées par Dejounte Murray. Bien que la piste soit surprenante et que la franchise ne semble pas être le partenaire de transfert idéal, l’idée reste crédible. Le joueur des Hawks, All-Star en 2022, est clairement sur le départ. Tout semble indiquer que son aventure à Atlanta s’achèvera avant la fin de la saison, et il ira probablement au plus offrant. La question est de savoir si Milwaukee a vraiment ce qu’il faut pour entrer dans les enchères.

Transferts NBA : Les rumeurs s’emballent autour d’une star https://t.co/lrlNdPoUGq pic.twitter.com/DqBd0L0n5V — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Une piste inattendue

Deuxième de la Conférence Est avec un bilan de 28-13, le début de saison des Bucks n’est pas particulièrement alarmant. Cependant, l’équipe de Giannis Antetokounmpo, championne de la NBA en 2021, n’est pas non plus à la hauteur des attentes. L’ajout d’une nouvelle recrue d’une telle envergure pourrait lui permettre de passer un cap.



Milwaukee, cependant, a peu à offrir à Atlanta en retour. Ils ont déjà utilisé la plupart de leurs ressources pour acquérir Jrue Holiday en 2020, puis Damian Lillard avant le début de cette saison. D’autres équipes semblent mieux équipées pour obtenir Dejounte Murray. De plus, son contrat de quatre ans pour 120 millions de dollars serait difficile à intégrer dans le budget des Bucks.