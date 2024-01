NBA : Josh Giddey ne fera pas l'objet d'accusations pour une relation présumée avec une mineure

Florian Barré

L’annonce a été faite ce mercredi soir. Le meneur du Thunder d’Oklahoma City, Josh Giddey, ne fera pas face à des accusations en marge d'une enquête policière visant à déterminer s'il a eu une relation inappropriée avec une fille mineure. La police de Newport Beach a révélé à TMZ Sports que l'affaire – qui a été lancée en novembre – est officiellement close, après que les autorités n’aient trouvé aucune preuve corroborante.

La police du comté d'Orange a mis fin à son enquête de plusieurs mois sur le joueur de la NBA Josh Giddey après avoir été incapable de corroborer les affirmations selon lesquelles il entretenait une relation inappropriée avec une adolescente. La police a ouvert son enquête sur le meneur de 21 ans du Thunder d'Oklahoma City, après qu'une personne ait publié de manière anonyme des photos de ce dernier avec une inconnue sur les réseaux sociaux en novembre 2023. Ces publications ont depuis été supprimées.

Giddey n’est toujours pas à l’abri d’une sanction

La NBA se penche également sur la question, comme l'a déclaré le commissaire Adam Silver à The Athletic en décembre. Le patron de la Grande Ligue a dit qu'ils attendraient de déterminer si une punition était nécessaire jusqu'à ce que la DPNB soit en mesure de terminer son enquête. « Lorsqu'il y a une enquête criminelle, nous passons au second plan. Donc, vous avez une allégation, vous avez une enquête criminelle en cours. Cela a un impact sur la manière dont les joueurs et l'association des joueurs peuvent travailler avec nous car, bien sûr, le joueur doit protéger ses droits. C'est le chemin que nous avons toujours suivi… c'est là où les choses en sont actuellement. » avait déclaré Silver à l'époque.

