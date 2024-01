NBA : Pascal Siakam quitte les Raptors pour rejoindre une star montante

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le transfert très attendu de Pascal Siakam a finalement eu lieu bien avant la date limite des échanges NBA du 8 février. Selon ESPN, les Toronto Raptors ont accepté l’offre des Indiana Pacers, qui ont investi des ressources significatives pour l’acquérir. On s’attend à présent à ce qu’il renouvelle son contrat avec la franchise, où il jouera aux côtés de Tyrese Haliburton.

Pascal Siakam, l’une des stars les plus convoitées sur le marché des transferts en NBA, jouera pour les Indiana Pacers jusqu’à la fin de la saison. Les Toronto Raptors tournent définitivement la page en se séparant de leur star et du dernier vestige de l’équipe championne de 2019.

Une contrepartie massive pour les Raptors

Les enchères pour l’ailier ont grimpé considérablement. Les Pacers ont dû payer cher en échange, envoyant Bruce Brown, Jordan Nwora et trois premiers tours de draft aux Raptors (deux en 2024, un en 2026).



Les Pelicans ont saisi l’occasion pour s’insérer dans la transaction et se débarrasser du contrat de Kira Lewis Jr, qui est également parti à Toronto. Par la même occasion, Indiana récupère le deuxième tour de draft 2024 de New Orleans.

Pascal Siakam enthousiaste à l’idée de jouer aux Pacers

Pascal Siakam, qui sera agent libre cet été, pourra quitter sa nouvelle équipe dans quelques mois. Cependant, ce transfert démontre la confiance d’Indiana en sa capacité à le re-signer pendant l’intersaison. Siakam est enthousiaste à l’idée de jouer pour les Pacers, aux côtés de la star montante Tyrese Haliburton, et serait « impatient de signer un nouveau contrat avec la franchise », selon ESPN .



« Je suis ravi que Pascal ait une telle opportunité avec les Pacers, qu’il soit associé à Tyrese Haliburton et Myles Turner et qu’il soit entraîné par un grand coach, Rick Carlisle » , a déclaré Todd Ramasar, l’agent de Siakam, à Andscape . « Son futur ici a l’air radieux. »

Le début d’une période des transferts agitée

D’autres équipes, telles que les Dallas Mavericks et les Golden State Warriors, étaient intéressées par Pascal Siakam. Maintenant qu’il n’est plus disponible, cela pourrait ouvrir la voie à de nouveaux transferts. Ces deux franchises ont besoin de renforcer leurs équipes autour de Luka Doncic et Stephen Curry, et pourraient cibler d’autres ailiers pour compenser. Ce n’est qu’un début, qui annonce une période mouvementée avant la date limite des échanges.