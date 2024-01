NBA : Wembanyama snobé, les Spurs critiqués

La rédaction

Maillon fort des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama n'a, étrangement, été que très peu sollicité par ses coéquipiers lors de la première période face aux Atlanta Hawks ce lundi soir. Ainsi, la franchise texane n'a pas été en mesure d'exister jusqu'à la pause. Davantage servi au cours de la seconde période, Wemby a grandement permis aux siens de recoller au score, même s'ils n'ont pas pu l'emporter (défaite 109-99). De quoi valoir aux Spurs quelques critiques...

Ce lundi soir, les San Antonio Spurs ont fait les montagnes russes. Battus par les Atlanta Hawks (109-99), les coéquipiers de Victor Wembanyama ont réalisé une première période cataclysmique. Trop peu sollicité durant celle-ci (seulement 4 tirs tentés), le rookie français n'a pas pu avoir son impact habituel, lui qui est pourtant le joueur le plus en vue des Spurs depuis le début de la saison. Mais la franchise texane a repris du poil de la bête en seconde mi-temps. Servi bien plus souvent et dans de meilleures dispositions, le Français a livré une prestation de haut vol (26 points, 13 rebonds, 5 contres).

«Il ne devrait jamais y avoir une mi-temps où il ne prend que 4 tirs»

Pour Charles Barkley, ancien joueur NBA, il n'y a pas de mystère dans la piètre performance des Spurs dans le premier acte. « Ils doivent intégrer davantage Wembanyama au jeu. On voit à quel point il est actif quand il est intégré au jeu. On a aussi vu les statistiques, il ne devrait jamais y avoir une mi-temps où il ne prend que 4 tirs. Mais dès qu’il recevait la balle, il commençait à être actif en contrant des tirs, en prenant des rebonds… Quand on voit la feuille de stats’, on se dit « Pourquoi a t-il pris aussi peu de tirs ? » , a-t-il confié dans des propos relayés par Parlons Basket .

Young porte également secours à Wembanyama