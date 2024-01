Joël Embiid dépasse une légende la NBA et rend hommage à son idole

Florian Barré

Ce lundi soir, les 76ers de Philadelphie sont rentrés chez eux après une fin de semaine en road trip. Au programme, un choc les San Antonio Spurs de Gregg Popovich. Initialement, le scénario principal de ce match était la rencontre entre Victor Wembanyama et Joël Embiid. Alors que les deux grands hommes ont brillé, le MVP en titre a vécu une soirée qu'il n'oubliera jamais.

Comme tant de fois depuis le début de la saison, Joël Embiid s’est montré étincelant sur le parquet. Alors que les Sixers se sont imposés 133-123 face à San Antonio, le pivot originaire de Yaoundé, au Cameroun, a atteint un nouveau sommet en carrière en matière de points. En effet, le néo-américain est rentré chez lui avec 70 points dans les poches. Il est le premier joueur à inscrire 70 points ou plus cette saison, et est seulement le neuvième de l’histoire à la faire.

Embiid dépasse Wilt Chamberlain

Cette marque constitue également un nouveau record de franchise en un seul match pour les Philadelphia 76ers, détenu auparavant par Wilt Chamberlain. Il convient de mentionner que son match de 100 points s'est déroulé, certes à Philadelphie, mais avec la franchise Warriors. Mais ce qui rend cette performance si spéciale, c'est qu'elle a eu lieu à l'occasion de l'anniversaire de l'une des performances les plus emblématiques de la NBA. Il y a 18 ans jour pour jour, Kobe Bryant marquait 81 points contre les Raptors de Toronto.

Quand « The Process » rend hommage à Kobe