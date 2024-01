NBA : Il réalise son rêve avec Victor Wembanyama

La rédaction

Drafté à la septième position par les Indiana Pacers avant d'être envoyé aux Washington Wizards cet été, Bilal Coulibaly est promis à un bel avenir. Lors de la défaite des siens face aux San Antonio Spurs dans la nuit de samedi à dimanche (131-127), le natif de Saint-Cloud a retrouvé Victor Wembanyama, son ancien coéquipier chez les Metropolitans 92. De quoi lui rappeler de bons vieux souvenirs.

Bien qu'il figure dans l'ombre de Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly n'en reste pas moins un joueur d'exception. Choisi à la septième position par les Indiana Pacers lors de la dernière Draft, l'ailier français a été envoyé aux Washington Wizards dans la foulée. Et, au fil des matchs, Bilal Coulibaly s'est rapidement fait une place de choix dans la rotation de la franchise de la capitale américaine.

NBA : Victor Wembanyama bientôt de retour à la normale ? https://t.co/mPyu8KWky4 pic.twitter.com/ZayID4xPDU — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Wembanyama et Coulibaly s'illustrent

Pour la première fois de la saison, le Français de 19 ans a retrouvé Victor Wembanyama, son ex-coéquipier aux Metropolitans 92, dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré la défaite des siens face aux Spurs (131-127), le rookie tricolore a livré une copie très intéressante en sortie de banc (14 points, 4 rebonds, 6/9 au tir). Même son de cloche du côté du numéro 1 de la dernière Draft, une nouvelle fois étincelant (24 points, 8 rebonds, 6 contres).

«C’était notre rêve, petits, on regardait les vidéos de LeBron James ensemble en rêvant à ça, et maintenant c’est la réalité»