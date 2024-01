JO 2024 : Les Spurs font une grande annonce pour Wembanyama

Hugo Chirossel

À l’instar de Kylian Mbappé ou Antoine Dupond, Victor Wembanyama a lui aussi l’ambition de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, qui auront lieu l’été prochain. Comme les deux autres stars du sport français, Wemby est soumis à la décision de son équipe, les Spurs. Mais comme l’a confié Peter J. Holt, propriétaire de la franchise texane, San Antonio laissera le rookie y participer.

« C'est encore un très jeune joueur associé à d'autres très jeunes joueurs. Il a besoin de suivre un chemin pour son développement dans lequel il va falloir tenter des choses . » De passage en France ces derniers jours, Peter J. Holt en a profité pour organiser une conférence de presse au cours de laquelle il a forcément évoqué Victor Wembanyama. Le propriétaire des Spurs veut prendre son temps avec le Français et ne pas précipiter les choses.

NBA : Le boss de Spurs déballe tout sur Wembanyama https://t.co/Vl1SlHlg3a pic.twitter.com/kylorTiYr9 — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

« Nous allons soutenir Victor »

Peter J. Holt a également évoqué un autre sujet, les Jeux olympiques de Paris 2024. Le patron des Spurs a laissé entendre que si Victor Wembanyama voulait y participer, San Antonio ne s’y opposera pas : « Nous avons toujours eu des incroyables joueurs qui ont participé aux JO et nous avons toujours supporté toutes les compétitions nationales et internationales. Donc nous allons soutenir Victor et les joueurs qui veulent participer avec leur équipe nationale . »

« Si je suis sélectionné, si je suis disponible, je veux jouer »