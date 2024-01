NBA : Un transfert majeur compromis par une blessure ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Zach LaVine est l’une des plus grandes stars disponibles sur le marché des transferts cette saison. L’arrière des Chicago Bulls, au cœur des rumeurs depuis le mois de novembre, souffre toutefois d’une entorse à la cheville qui pourrait compliquer un éventuel transfert, à moins de trois semaines de la trade deadline en NBA.

Avec l’approche de la date limite des échanges en NBA (8 février), la blessure de Zach LaVine pourrait constituer un obstacle à son transfert. Les Chicago Bulls ont annoncé ce vendredi que leur star a une entorse à la cheville droite, ce qui pourrait s’avérer problématique si elle persiste.

Une à deux semaines d’absence pour Zach LaVine

Zach LaVine s’est blessé jeudi lors de la victoire des Bulls face aux Toronto Raptors (116-110). Sorti lors du troisième quart-temps, il a dû retourner aux vestiaires, visiblement frustré. De retour sur le terrain un peu plus tard, il n’a joué que deux minutes de plus. Selon Shams Charania de The Athletic , il devrait manquer une à deux semaines de compétition, ce qui laisse une petite marge de manœuvre à Chicago en cas de transfert, si sa blessure ne s’éternise pas.

Un transfert fortement compromis

Moins de trois semaines avant la date limite des échanges, cette entorse pouvait difficilement arriver à un pire moment. Elle pourrait même susciter des inquiétudes chez les équipes rivales quant à l’état de santé de LaVine, qui revient d’une blessure au pied qui l’a forcé à manquer 17 matches depuis le début de la saison NBA. Les Bulls devraient pouvoir se débrouiller sans lui — ils avaient remporté 10 de ces 17 rencontres en son absence. Le problème est l’impact que cela pourrait avoir sur le marché des transferts.



Bien que le joueur et la franchise soient tous les deux ouverts à un transfert, peu d’équipes ont montré un véritable intérêt pour Zach LaVine. Les Los Angeles Lakers de LeBron James ont été mentionnés un temps comme une destination potentielle, mais les dernières rumeurs indiquent qu’il n’y a pas vraiment de marché pour lui cette saison. Blessure ou non, son transfert pourrait de toute façon attendre cet été — ou même plus tard.