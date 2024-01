NBA : Le boss de Spurs déballe tout sur Wembanyama

Hugo Chirossel

De passage en France ces derniers jours, Peter J. Holt, propriétaire des Spurs, a organisé une conférence de presse au cours de laquelle il a forcément été question de Victor Wembanyama. Le patron de San Antonio a réaffirmé la volonté de sa franchise, qui veut prendre son temps avec le Français.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Spurs ont concédé leur 34e défaite de la saison lors de la réception des Charlotte Hornets (120-124). Une rencontre à laquelle n’a pas participé Victor Wembanyama. Son temps de jeu est toujours limité et comme San Antonio rejouera dès la nuit de samedi à dimanche face aux Washington Wizards, Wemby a donné sa préférence à ce match, où il retrouvera son ancien coéquipier aux Mets 92, Bilal Coulibaly.

« C'est encore un très jeune joueur associé à d'autres très jeunes joueurs »

Si les performances des Spurs et l’utilisation de Victor Wembanyama sont parfois frustrantes, la franchise texane a un projet sur le long terme avec le Français et ne compte pas se précipiter. « L'organisation est très chanceuse d'avoir des fondations avec des leaders patients et stables, avec coach (Popovich), R.C. Buford ou encore Brian Wright en tant que manager général. Victor vient seulement de fêter ses 20 ans. C'est encore un très jeune joueur associé à d'autres très jeunes joueurs. Il a besoin de suivre un chemin pour son développement dans lequel il va falloir tenter des choses », a confié Peter J. Holt, lors d’une conférence de presse organisée jeudi dernier, lui qui était de passage en France.

« Nous pensons que le succès viendra »