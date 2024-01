NBA : Victor Wembanyama aura son duel face à son ancien coéquipier

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama n’était pas sûr de pouvoir affronter son ancien coéquipier, Bilal Coulibaly, à Washington samedi. Avec un match des San Antonio Spurs prévu la veille contre les Charlotte Hornets de LaMelo Ball, sa présence contre les Wizards n’était pas garantie. Finalement, il pourra participer à ce duel qu’il attendait avec impatience.

Victor Wembanyama aura l’opportunité de jouer contre Bilal Coulibaly, son ancien coéquipier des Metropolitans 92 et le deuxième Français sélectionné le plus haut lors de la draft NBA 2023. Malgré l’incertitude entourant sa participation, ces retrouvailles semblaient très importantes pour la star des San Antonio Spurs. Et elle a finalement obtenu ce qu’elle souhaitait.

Victor Wembanyama confirme sa présence à Washington

Après la défaite des Spurs face aux Celtics mercredi (117-98), Victor Wembanyama a confirmé qu’il jouera bien contre les Washington Wizards samedi. Du fait du protocole de la franchise pour protéger sa cheville, l’intérieur ne peut pas disputer deux matchs en deux jours. En fin de compte, c’est à la rencontre de la veille, à Charlotte, qu’il sera absent.

Victor Wembanyama : une star de la NBA plaint sa situation https://t.co/UgAXPblkSd pic.twitter.com/xYlbfv2Unh — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly : un lien spécial

Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly entretiennent une étroite relation. Ils ont tous les deux grandi en Île-de-France — jouant souvent dans le même département — et sont représentés par la même agence, Comsport. Ils ont passé leur dernière saison en France ensemble, à Boulogne-Levallois.



Au cours de cette année, Wembanyama a confirmé son statut de numéro 1 de la draft NBA, tandis que Coulibaly a connu une ascension fulgurante, alors qu’il n’était pas initialement attendu aussi haut dans la draft. Le joueur de 2,24 m a souvent exprimé son soutien pour son ami, que ce soit avant ou après leur arrivée en NBA. « Je suis tellement fier de lui, mais ça va faire bizarre » , a déclaré le joueur des Spurs à propos du match de samedi.

Spurs contre Wizards : un duel équilibré

Au-delà de la particularité de ces retrouvailles, le duel entre Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly offre l’opportunité de voir deux des rookies les plus prometteurs de la draft 2023 se mesurer. C’est aussi une occasion de regarder deux des équipes les moins bien classées de la NBA s’affronter, promettant un duel serré entre Washington et San Antonio.