Perdre avec plus de 60 points, une star de NBA réalise cet exploit rare

Florian Barré

L’histoire de la NBA a évolué lundi soir lorsque Joel Embiid et Karl-Anthony Towns sont devenus la quatrième paire de joueurs à marquer chacun 60 points ou plus le même jour. Si les 70 points du Camerounais ont porté les Sixers jusqu’à la victoire face à San Antonio, ce ne fût pas le cas pour Towns malgré ses 62 points contre Charlotte. Ainsi, il n’est que le cinquième joueur à réaliser un tel exploit au 21e siècle.

Avant ce lundi soir, la NBA n’avait vu que 20 joueurs atteindre la barre des 60 points dans un match et réussir quand même à perdre. Désormais, ils sont 21. Karl-Anthony Towns n’a en effet pas pu emmener ses Timberwolves du Minnesota (1ers à l’Ouest) devant les modestes Charlotte Hornets (13e à l’Est). Défaite 128-125. Si perdre une partie dans laquelle on inscrit 60 points semble presque impensable, cela arrive plus fréquemment qu’on ne le pense. Environ un quart de ces scoreurs ne parviennent finalement pas à s’imposer avec leur franchise.

Wilt Chamberlain copié mais jamais égalé

Une telle expérience est déjà arrivée aux tout meilleurs. Pour preuve, depuis la création de la NBA en 1949 jusqu'à la saison 1976-77, un seul joueur a marqué 60 points dans un match sans remporter de victoire. Cependant, ce joueur l’a fait 11 fois, un nombre stupéfiant. Il s’agit de Wilt Chamberlain. Une statistique absolument folle qui prend beaucoup plus de sens lorsqu’on sait qu’un joueur marquant en moyenne 50 points par match sur une saison entière est voué à perdre quelquefois malgré de nombreuses énormes performances individuelles. Dans l’ensemble, Chamberlain s’est plutôt bien comporté lors de ses sorties de 60 points. Il en a peut-être perdu 11, mais il en a gagné 22.

Avec Wilt, Karl-Anthony Towns est le deuxième pivot avec au moins deux performances à 60 points