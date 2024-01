NBA : Joel Embiid encense Victor Wembanyama avant leur confrontation

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Joel Embiid est prêt à accueillir Victor Wembanyama ce lundi. Alors que les Philadelphia 76ers s’apprêtent à recevoir les San Antonio Spurs, le MVP en titre de la NBA a de nouveau complimenté la star française. "Il a le potentiel d'accomplir de grandes choses", a-t-il assuré.

Victor Wembanyama avait déjà reçu les éloges et les conseils de Joel Embiid plus tôt cette saison. Cependant, alors que le rookie des Spurs de San Antonio s’apprête à affronter le MVP en titre pour la première fois de sa carrière, la star des 76ers en a remis une couche.

Joel Embiid : « Il a énormément de potentiel »

« Pour un joueur de sa taille, le fait qu’il puisse bouger comme il le fait… Que ce soit son tir, sa défense, sa présence, je pense que c’est énorme » , a souligné Embiid samedi, après la victoire de Philadelphie contre les Charlotte Hornets. « Comme je l’ai dit, il a énormément de potentiel et il doit continuer de se renforcer. »

NBA : Victor Wembanyama bientôt de retour à la normale ? https://t.co/mPyu8KWky4 pic.twitter.com/ZayID4xPDU — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

2020 : « C’est à ce moment-là que j’ai commencé à le suivre »

« La première fois que je l’ai vraiment remarqué, c’est quand il a joué contre Rudy Gobert » , se souvient l’intérieur. En 2020, un Victor Wembanyama de 16 ans avait effectivement défié son compatriote lors d’un deux contre deux, dans une vidéo devenue virale qui était plutôt à son avantage. « C’est à ce moment-là que j’ai remarqué sa taille et la facilité avec laquelle il s’en sortait face à Rudy. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à le suivre. »

« Il a le potentiel d’accomplir de grandes choses »