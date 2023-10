NBA : Un grand ami de Wembanyama s’intègre bien dans sa nouvelle franchise

Florian Barré

À tout juste 19 ans, Bilal Coulibaly s’apprête à découvrir la vie en NBA, celle dont rêve de nombreux basketteurs dans le monde. Il a en plus une chance particulière pour son début de carrière : il va évoluer dans une équipe en pleine reconstruction, dans laquelle il n’aura pas de pression à défaut d’avoir pas mal de temps de jeu. Il va donc pouvoir se développer à son rythme, en apprenant d’un talent comme Jordan Poole, avec qui l’entente semble déjà bonne.

Condamnés à la médiocrité depuis quelques années désormais, les Wizards ont enfin décidé de tourner la page cet été. Dernier vestige de la belle époque, Bradley Beal a fait ses valises direction les Phoenix Suns, dans un échange qui a officiellement marqué le début de la reconstruction dans la capitale des États-Unis. Désormais, place à la jeunesse. Et en tête d’affiche, le dernier numéro 7 de la Draft, Bilal Coulibaly, qui a tout pour devenir le chouchou à Washington. À l'instar d'un Victor Wembanyama, il est jeune, toujours souriant, et est surtout très talentueux sur le parquet.

« Il peut être classe quand il veut »

Avec Jordan Poole à ses côtés, Coulibaly est bien accompagné. D’ailleurs, l’ancien Warrior semble apprécier la présence du jeune Français de 19 ans comme en témoigne l’une de ses récentes sorties : « Si je devais choisir un joueur dans l’équipe, je laisserais Bilal Coulibaly me relooker. Il fait des tenues pour se détendre, discrètes, il peut être classe quand il veut. Il est Français il a forcément du style. J’aime son style. À l’inverse, je ne laisserai jamais Kyle Kuzma m’habiller. Il essayerait de me faire porter des vêtements de haute couture, avec plein de couleurs. »

Bilal Coulibaly ne peut pas se déplacer sans ses coéquipiers