NBA : « Il n’y a pas photo », Victor Wembanyama impressionné par les installations des Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

L’arrivée de Victor Wembanyama ne constitue pas la seule nouveauté pour les San Antonio Spurs, qui se familiarisent également avec leur tout nouveau centre d’entraînement cette semaine. Le Victory Capital Performance Center, où se déroule actuellement le camp d’entraînement de l’équipe, est incomparable avec les installations françaises selon le rookie.

C’est dans une nouvelle maison que les San Antonio Spurs écriront le prochain chapitre de leur histoire. Alors que le training camp a débuté il y a deux jours, les joueurs explorent encore le Victory Capital Performance Center et son terrain flambant neuf. Ce joyau, à la hauteur des meilleures franchises de la NBA, n’a pas d’équivalent en France selon Victor Wembanyama.



« Il n’y a pas photo. Mais, en même temps, c’est difficile de comparer compte tenu des différences de budget » a relevé Wemby ce mercredi, après une séance d’entraînement collectif. « L’installation en soi, il n’y a même pas de comparaison possible. Il pourrait y en avoir une avec l’ASVEL, parce qu’on voit qu’il y a de l’expertise et un peu de connaissance, un petit peu l’INSEP aussi. Sinon, ça n’existe nulle part ailleurs. »

NBA : À San Antonio, Victor Wembanyama embrasse la culture texane https://t.co/qdvKyPrDQc pic.twitter.com/xSJWUb5Hv1 — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Une nouvelle salle pour une nouvelle ère