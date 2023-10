Une star de la NBA ne perd pas espoir malgré une fin de carrière prédite

Florian Barré

Blessé depuis plus d’un an et demi, Lonzo Ball enchaîne les grosses déconvenues. En mars dernier, on apprenait que le meneur de 25 ans allait se faire opérer une troisième fois pour tenter de remédier au problème de genou qui l'éloigne des terrains de NBA depuis le 14 janvier 2022. De ce fait, on sait déjà que Ball manquera l’intégralité de la saison 2023-2024. Pour autant, le principal concerné ne perd pas espoir.

Après trois opérations au genou, une greffe de cartilage et pas de basket pendant un an et demi, Lonzo Ball ne sait pas s’il retrouvera un jour les parquets de NBA. Celui qui a été drafté par les Lakers en 2017, en incarnant le renouveau de la franchise suite à la retraite de Kobe Bryant, possédait des records de précocité avant que son physique ne le lâche. Depuis il n’a connu qu’une seule saison pleine et plus de 200 matchs manqués en six saisons. Concrètement, depuis qu'il a rejoint les Chicago Bulls en 2021, Lonzo Ball n'a disputé que 35 matchs.

Lonzo Ball ne reviendra pas avant la saison prochaine

Ball a été en proie à des problèmes de genou avec Chicago, voyant une absence prévue de huit semaines à cause d'une déchirure du ménisque se prolonger en plus d'un an et demi loin des parquets. Après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer la déchirure, Ball a ressenti un inconfort répété lors de son processus de rééducation et les Bulls l’ont finalement arrêté pour le reste de la campagne en février. Finalement, en mars, le meneur subit une greffe de cartilage au genou. Pas de retour en 2023/24. Un véritable calvaire que Ball ne prend pas pour acquis.

Ball n’abandonne pas