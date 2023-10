NBA : Le message touchant de LeBron James pour son fils Bronny, victime d’un arrêt cardiaque

Florian Barré

Ce lundi, LeBron James a offert une mise à jour de l’état de santé de son fils âgé de 18 ans, alors que les Lakers de Los Angeles participaient à une journée consacrée aux médias à l’aube de leur camp d’entraînement. Bronny va bien, Bronny va mieux, et si rien n’assure encore sa présence à la Draft NBA 2024, le fils du King aura tout le soutien de son père cette saison.

Le 25 juillet dernier, Bronny James a subi un arrêt cardiaque alors qu’il s’entraînait à l’Université du sud de la Californie. LeBron James et sa femme, Savannah, ont exprimé toute leur gratitude et leurs remerciements au personnel médical et aux thérapeutes du sport de l’USC pour leur travail remarquable qui a permis de sauver la vie de Bronny. Aujourd’hui, le jeune homme de 18 ans va bien mieux. Ce dernier suit ses cours à l’USC et fréquente ses coéquipiers, en attendant de récupérer pleinement de sa mésaventure.

Des nouvelles rassurantes

LeBron James a indiqué que sa famille avait été ébranlée par l’incident, mais qu’elle était devenue plus forte grâce à cela : « Nous nous sommes serrés les coudes. Nous avons soutenu Bronny tout au long du processus. Nous sommes heureux de le voir progresser, et nous avons hâte de voir ce que l’avenir lui réservera. » Et bien qu’il ait manqué le premier entraînement avec son équipe, il n’y a plus de soucis à se faire concernant son état de santé. « Bronny va extrêmement bien, a confirmé James. Il a entamé son processus de rééducation dans le but de retourner sur le plancher cette saison avec ses coéquipiers d’USC. Il progresse bien depuis son intervention chirurgicale. Ça a de toute évidence été un tourbillon d’émotions pour nous cet été. Mais le plus important, c’est que nous soyons tous là les uns pour les autres. »

James dédie sa saison à son fils