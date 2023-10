NBA : Un combattant UFC met en garde LeBron James

Florian Barré

Il ne fait aucun doute que les combattants de l’UFC comptent parmi les combattants les plus talentueux au monde. À ce titre, la star des poids légers Bobby Green a récemment discuté de l'issue d'un combat hypothétique entre lui et la star de la NBA LeBron James. Il a affirmé qu'il ferait un travail rapide sur la star des Lakers, ce sans trop transpirer.

À bientôt 39 ans, LeBron Jamessemble toujours plutôt en forme du côté des Lakers. C’est du moins ce que son physique affiche. Le King est prêt à dominer la concurrence, même si son rôle pourrait être un peu plus en retrait cette saison. Darvin Ham et son staff ne voudront plus l’utiliser à outrance, surtout quand on sait que sa blessure au pied l’an dernier a mis du temps avant de guérir. La retraite n’est malheureusement plus très loin, mais s’il cherche une reconversion, le combattant Bobby Green a une solution.

« Je peux lui botter le c*l »

LeBron James est quatre fois champion NBA et est devenu l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Si le King n’est pas un petit individu, du haut de ses 2,06m et de ses 113kg, Bobby Green affirme n'avoir aucun problème à gérer la star de la NBA. L’américain de 37 ans mesure quant à lui 1,78m pour 70kg mais ça ne l’a pas empêché de se moquer du King , en expliquant qu’il pourrait le dominer facilement : « Si LeBron veut se battre avec moi, ça ne serait même pas serré. C’est un grand gaillard évidemment, mais il n’a pas les compétences je suis désolé. En un clin d’oeil. En un battement de coeur, sans même y réfléchir. Bien sûr que oui ! Je peux lui botter le c*l. »

