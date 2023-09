NBA : Un coéquipier de LeBron James s'imagine associé à Wembanyama

Florian Barré

En paraphant un nouveau contrat de 4 ans et 54 millions de dollars, la nouvelle coqueluche des Lakers, Austin Reaves, a fait une croix sur un départ cet été. Révélation des Purple and Gold la saison passée, le jeune arrière est une star en devenir depuis ses performances en playoffs, confirmées lors de la dernière Coupe du monde. Et malheureusement pour les fans des Spurs, un trade à San Antonio n’a pas vu le jour. Pourtant, l’association avec Victor Wembanyama a clairement fait réfléchir le joueur.

Prolongé pour 54 millions de dollars sur quatre ans par les Lakers, Austin Reaves fait partie des grands gagnants de l’intersaison puisque l’arrière de Team USA ne touchait que 1.5 million la saison passée. La révélation des Lakers a multiplié par 8 son salaire, mais il aurait pu gagner encore bien plus ! En effet, les Spurs auraient pu lui proposer un contrat de 100 millions sur quatre ans. De ce fait, Reaves a reconnu que la perspective de jouer avec Victor Wembanyama l’a fait réfléchir.

Reaves s’imagine avec Wemby

Dans la dernière édition du podcast The Lowe Post avec Zach Lowe d’ ESPN , Reaves a clairement indiqué qu’il souhaitait rester à Los Angeles mais qu’il se demandait aussi comment serait son entente potentielle avec Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs : « On entend des choses, et évidemment avec Wembanyama, on sait qu’il y a tellement de potentiel, qu’on se demande à quoi ça pourrait ressembler dans le monde du basket. Je me disais que c’était impossible que les Lakers ne s’alignent pas. Ils avaient clairement fait savoir qu’ils s’aligneraient sur ce qu’on leur proposait. »

Reaves ne voulait pas quitter LA