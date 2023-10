NBA : Victor Wembanyama révèle le nom du joueur qu’il a hâte d’affronter

Benjamin Moubèche - Journaliste Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama ne craint personne en NBA, mais il a tout de même hâte de se mesurer aux plus grandes stars de la ligue pendant sa première saison. Invité de Mouloud Achour dans l’émission « Clique X », le phénomène français a avoué attendre avec impatience son premier face-à-face contre Kevin Durant.

Victor Wembanyama a-t-il peur d’un joueur en NBA ? « Non, aucun. Mais il y en a beaucoup contre qui j’ai hâte de jouer » a-t-il esquissé ce dimanche. Invité dans l’émission « Clique X » sur Canal+, la nouvelle star des San Antonio Spurs a avoué attendre avec impatience sa première rencontre contre les Phoenix Suns, en particulier contre Kevin Durant, lui aussi considéré comme un extraterrestre dans la ligue. « C’est le joueur que j’ai le plus étudié, donc ça va être bizarre. On verra si ça aide vraiment, d’avoir autant étudié un joueur avant de jouer contre lui » , a confié le Français.

Victor Wembanyama et Kevin Durant, une comparaison tenace

Kevin Durant et Victor Wembanyama, souvent comparés, partagent des qualités similaires. Ils font tous les deux partie des rares joueurs de plus de 2,10 m à disposer d’une telle agilité et d’un tel éventail technique. Ce parallèle sera bientôt exposé, puisque les Spurs recevront les Suns dès le 31 octobre, puis à nouveau deux jours plus tard. Naturellement, les pronostics penchent plutôt en faveur de Phoenix, superteam de l’Ouest portée par Devin Booker, Bradley Beal et Durant, plutôt que pour le jeune groupe de Gregg Popovich.

NBA : 3 choses à savoir sur Victor Wembanyama https://t.co/C3ii3EFfVm pic.twitter.com/hGJiCnaOcC — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Motivé par l’idée d’être la cible de ses adversaires