NBA : 3 choses à savoir sur Victor Wembanyama

Florian Barré

À seulement 19 ans, Victor Wembanyama a les regards de toute la planète sport braqués sur lui. Au moins aussi attendu qu’un certain LeBron James à ses débuts, la jeune superstar s’est installé à San Antonio après avoir été draftée en première position par la franchise texane. Une aventure exceptionnelle que les caméras de CANAL+ ont suivie pendant près d’un an, de sa saison aux Metropolitans à la cérémonie du 22 juin en passant par la Loterie. Dans le documentaire « Victor Wembanyama, UN1QUE », qu’il sera possible de découvrir le 8 octobre prochain, on y retrouve le phénomène français, comme on ne l’a jamais vu auparavant, près de sa famille et témoignant de ses passions cachées.

1 – Aussi attendu que LeBron James

Sans cesse comparé à LeBron James depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama fait face à une pression médiatique sans précédent. Le 25 octobre prochain, Wemby disputera son tout premier match dans la Grande Ligue - contre les Dallas Mavericks - et autant dire qu’il ne peut pas se rater tant les attentes sont grandes. Depuis 2003 et l’entrée du King dans la cour des grands, les observateurs s’accordent tous pour dire qu’ils n’ont jamais vu un prospect aussi talentueux que celui que l’on surnomme l’Alien . Alors que ses matches du championnat de France ont été diffusée par la NBA toute la saison dernière, Wembanyama est déjà une superstar aux USA.

2- Toujours très près des siens

Victor Wembanyama est très proche de sa famille. Selon lui, sa maman ainsi que ses frères et soeurs ont une place prépondérante dans sa réussite professionnelle. Une véritable source de bien-être qui permet à l’intérieur des Spurs de garder les pieds sur terre au quotidien. « L’entourage, c’est important, et c’est un peu le travail de l’ombre. Pour tous les sportifs, quand ils font les choses mal, tout le monde le remarque, mais quand ils font les choses bien, ça passe inaperçu et c’est le cas avec ma famille. […] Ils font tous un travail exemplaire. Tous les athlètes de la terre rêveraient d’avoir une famille comme ça : c’est vraiment très important au niveau de la stabilité, de savoir que quoi qu’il arrive, peu importe la manière dont je me sens, il y aura toujours quelqu’un derrière moi, prêt à me rattraper. » concède le tricolore.

3 - Une passion surprenante