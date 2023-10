NBA : À San Antonio, Victor Wembanyama embrasse la culture texane

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, nouvelle des Spurs, est déjà devenu une icône à San Antonio, où la « Wembamania » s’est répandue comme une traînée de poudre. Le joueur français se sent accueilli par les fans « comme un membre de leur famille » et plonge totalement dans la culture de la ville, arborant un chapeau de cowboy alors qu’il déguste les spécialités locales.

« Je n’ai pas encore marqué un seul point en NBA, mais l’amour dont ils me témoignent ici est incroyable » a apprécié Victor Wembanyama, dans une vidéo publiée par les Spurs dimanche. Un chapeau de cowboy vissé sur la tête, un micro minuscule en main, le Français a parcouru San Antonio pour visiter la ville et rencontrer « les gens qui l’apprécient et lui montrent de l’amour » . Car s’il s’est installé au Texas pour le basket, il comprend qu’il y est bien plus qu’un athlète.

« Bienvenue dans la famille »

Depuis sa sélection par les Spurs le 22 juin, Victor Wembanyama s’immerge pleinement dans sa nouvelle vie texane. « Howdy, y'all! » a-t-il ainsi commencé sa vidéo, avant de partir à la découverte des fresques à son effigie et des commerces locaux. Pour montrer sa gratitude à San Antonio et aux fans qui l’ont accueilli en fanfare, le joueur de 19 ans est allé surprendre les artistes qui ont peint son visage sur les murs de la ville. « Bienvenue dans la famille » , lui a lancé l'artiste Nik Soupe devant la fresque qu’il avait peinte avant même sa draft, désormais signée par la star.



Le phénomène de 2,25 m n’est pas passé inaperçu lorsqu’il est entré dans un bar bondé pour partager une limonade avec les supporters de la franchise. Ni dans le restaurant où il a savouré un taco, avant de sortir et de croquer dedans devant une fresque l’illustrant avec les spécialités culinaires locales. Wemby met tout en œuvre pour s’intégrer dans sa nouvelle ville.

« San Antonio est un superbe endroit »