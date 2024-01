NBA : Un grand pas en avant pour Victor Wembanyama et les Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a joué près de 28 minutes mercredi lors de la défaite des San Antonio Spurs face au Thunder d’Oklahoma City (114-140). Gregg Popovich a annoncé que la limite de temps de jeu, mise en place pour protéger sa cheville, a été augmentée à 30 minutes et que le protocole de la franchise devrait s’assouplir.

Depuis le 30 décembre, les San Antonio Spurs brident Victor Wembanyama pour protéger sa cheville. Le Français était jusqu’à présent limité à 25 minutes de jeu et mis au repos lors des back-to-backs (deux matches en deux jours). Cependant, mercredi, Gregg Popovich a annoncé l’assouplissement du protocole.

Une évolution significative pour Victor Wembanyama

Désormais, Victor Wembanyama pourra jouer jusqu’à 30 minutes par rencontre. Si ce temps de jeu reste encore relativement court, il s’agit tout de même d’un progrès. Mercredi, il a passé près de 28 minutes sur le terrain lors de la défaite des Spurs face au Thunder (114-140).



Gregg Popovich a même déclaré qu’il y avait des chances que Wembanyama joue les deux matches du back-to-back en fin de semaine, face aux Portland Trail Blazers vendredi, puis aux Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert samedi. Ces progrès, après une quinzaine de rencontres avec une restriction, montrent que le rookie sera bientôt de retour à 100 %.



Les Spurs de Victor Wembanyama font-ils exprès de perdre ? https://t.co/4u5YvU5FLO pic.twitter.com/4CWBBG0MNr — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

« Nous nous en rapprochons »