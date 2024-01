NBA : Antetokounmpo impliqué dans le licenciement de son coach ?

Florian Barré

Ce mercredi soir, Giannis Antetokounmpo a réalisé une performance fantastique lors de la victoire des Milwaukee Bucks contre les Cleveland Cavaliers (126-116). Le Grec a inscrit 35 points, obtenu 18 rebonds et réalisé 10 passes décisives. Ce triple-double survient d’ailleurs juste après le licenciement de l’entraîneur Adrian Griffin, que la superstar du Wisconsin n’aurait pas vu venir selon ses dires.

Alors que Milwaukee possède le deuxième meilleur bilan de la ligue, derrière celui de Boston, Adrian Griffin a été remercié par sa franchise ce mardi. Une décision que de nombreux observateurs ont mis sur le dos de Giannis Antetokounmpo, auteur de multiples critiques publiques depuis le début de la saison et dont les mots résonnent comme un écho. Durant une session médiatique d’une vingtaine de minutes, le Greek Freak a répondu aux questions sur le sujet hier soir.

NBA : Les trois dernières grosses rumeurs avant la trade deadline https://t.co/UCql9xLm3M pic.twitter.com/p0d9GwIfAP — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Antetokounmpo fait entièrement confiance à son board

Comme la plupart des joueurs, il affirme avoir été « pris par surprise » : « En fin de compte, je fais confiance à la décision des dirigeants, je fais confiance au front office. Ils ne m'ont jamais fait de mal dans le passé. Ils ont toujours créé une bonne ambiance, une bonne culture, une culture gagnante et ils ont toujours fait ce qui était le mieux pour l'équipe et pour que nous soyons en mesure de gagner. Nous devons juste faire la même chose ici. Nous devons avoir confiance que c'est la meilleure décision pour moi et les gars. Nous devons y aller. C'est la confiance. »

Antetokounmpo l’affirme, il n’y est pour rien !