NBA : Draymond Green privé de Jeux Olympiques à cause de son comportement ?

Draymond Green n’a pas été retenu dans la pré-sélection des États-Unis pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Grant Hill, le directeur de Team USA, a expliqué que ce choix était dû aux problèmes de comportement du joueur des Golden State Warriors. « Compte tenu de ce qui s’est passé cette année, nous avons décidé de ne pas l’inclure dans cette liste », a-t-il justifié.

Draymond Green a déjà été suspendu pour 17 matches depuis le début de la saison NBA. Au-delà de ces sanctions, le joueur des Golden State Warriors doit accepter les conséquences collatérales de ses problèmes de comportement. Ceux-ci ont eu des implications financières majeures pour lui, et il risque également d’être exclu des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour cette raison.

« Nous avons décidé de ne pas inclure Draymond Green dans cette liste »

Lors d’un appel Zoom avec la presse, Grant Hill a expliqué pourquoi Green n’a pas été inclus dans la pré-sélection de 41 joueurs des États-Unis pour les Jeux Olympiques. « Ses contributions ont été significatives et il a marqué l’histoire de cette équipe grâce à son excellence » , a justifié le patron de Team USA, dont les propos ont été rapportés par Brian Windhorst d’ ESPN . « Cependant, en raison des événements de cette année, nous avons décidé de ne pas l’inclure dans cette liste à ce stade du processus. »

Une décision étonnante pour les Jeux Olympiques

Draymond Green a fait partie des équipes médaillées d’or aux Jeux olympiques de 2016 à Rio et de 2021 à Tokyo. Son absence dans la pré-sélection révélée mardi peut être perçue comme une surprise. Son apport en défense pourrait être précieux pour les États-Unis et l’entraîneur de l’équipe nationale, Steve Kerr, est également son coach aux Golden State Warriors depuis de nombreuses années.



Cependant, le comportement du coéquipier de Stephen Curry a posé problème cette année. Il a été suspendu pour cinq matches en novembre après avoir étranglé le Français Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) lors d’une rencontre. En décembre, il a été suspendu à durée indéterminée après avoir frappé Jusuf Nurkic (Phoenix Suns), ce qui lui a valu de passer 12 matches loin de son équipe avant d’être réintégré au début de janvier. Hill a fait comprendre que ces incidents constituaient un motif d’exclusion pour Team USA.

