JO 2024 : Team USA dévoile sa pré-liste pour les Jeux olympiques de Paris

Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et USA Basketball a annoncé le groupe de joueurs qui concourront pour une place dans l'équipe américaine durant les prochaines semaines. Logiquement, de gros noms sont présents dans cette liste, à l’instar de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant ou Joël Embiid, dernier MVP de la NBA. Par ailleurs, le groupe élargi de 41 membres comprend 28 athlètes qui ont déjà représenté les États-Unis aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde.

Les États-Unis viennent de terminer une quatrième place décevante à la Coupe du monde FIBA l’été dernier, mais l’équipe a fait le travail en se qualifiant pour les Jeux olympiques de 2024. Désormais, Team USA cherchera à rebondir et à défendre sa médaille d’or des Jeux olympiques de Tokyo de 2020 - qui ont eu lieu en 2021 en raison du COVID-19. Dirigé par l'entraîneur-chef Steve Kerr, le pool initial de joueurs de l'équipe américaine regorge de superstars comme LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Jayson Tatum et bien d'autres.

LeBron James peut entrer encore plus profondément dans l’histoire du basket

En cas de sélection, LeBron James pourrait d’ailleurs devenir le joueur olympique américain de basket-ball le plus âgé de tous les temps, un record établi par Larry Bird, 35 ans, en 1992. Ce seraient les quatrièmes Jeux olympiques du King et une opportunité de remporter une troisième médaille d'or dans la compétition. Pendant ce temps, Curry est sur le point de faire sa première apparition olympique. Cependant, pour l’heure, rien n’est encore acté. L'équipe de 12 membres pour les JO de Paris sera annoncée plus tard, en 2024.

La liste des 41 joueurs présélectionnés :

Bam Adebayo (Miami Heat), Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers), Paolo Banchero (Orlando Magic), Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Devin Booker (Phoenix Suns), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (NY Knicks), Jimmy Butler (Miami Heat), Alex Caruso (Chicago Bulls), Steph Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (LA Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Anthony Edwards (Minnesota Wolves), Joel Embiid (Philadelphia Sixers), De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Paul George (LA Clippers), Aaron Gordon (Denver Nuggets), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), James Harden (LA Clippers), Josh Hart (NY Knicks), Tyler Herro (Miami Heat), Jrue Holiday (Boston Celtics), Chet Holmgren (OKC Thunder), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Kyrie Irving (Dallas Mavericks), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), LeBron James (LA Lakers), Cam Johnson (Brooklyn Nets), Walker Kessler (Utah Jazz), Kawhi Leonard (LA Clippers), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Chris Paul (Golden State Warriors), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Austin Reaves (LA Lakers), Duncan Robinson (Miami Heat), Jayson Tatum (Boston Celtics), Derrick White (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks).