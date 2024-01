NBA : Jimmy Butler et le Heat, un divorce consommé ?

Florian Barré

Certaines personnes au sein de la NBA commencent déjà à mettre le contrat de Jimmy Butler avec le Miami Heat sur leur radar, selon Matt Moore d'Action Network. En effet, ce dernier a rapporté vendredi que les dirigeants rivaux étaient soucieux de voir comment la franchise floridienne allait gérer le cas de leur ailier fort afin qu’il soit éligible à une grosse extension avec une option joueur.

En ce lundi 22 janvier, il est difficile d’envisager un divorce entre Jimmy Butler et le Miami Heat. Les Floridiens ont atteint la finale de la Conférence Est à trois reprises au cours des quatre premières saisons de l’ancien Bull à Miami, se qualifiant pour les finales NBA 2020 et 2023. Actuellement, le Heat est 6e à l’Est et Butler affiche une moyenne de 21.3 points, 5.0 rebonds et 4.5 passes par match. De quoi satisfaire sa franchise s’il hausse un peu son niveau de jeu à l’approche de la postseason.

NBA : Les trois dernières grosses rumeurs avant la trade deadline https://t.co/UCql9xLm3M pic.twitter.com/p0d9GwIfAP — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Butler prend de l’âge

La question désormais est de savoir si le Heat est prêt ou non à verser à Jimmy Butler un salaire maximum. Matt Moore a rapporté vendredi que les dirigeants rivaux « sont intéressés de voir comment Miami gère sa star pour qu'il soit éligible à une prolongation avec une option de joueur pour 2025-2026 à 52 millions de dollars. » Avec le vieillissement de Butler, le Heat voudra peut-être faire attention à la durée pendant laquelle il est prêt à prolonger son contrat ainsi qu'au montant qu'il est prêt à lui payer chaque saison.

Miami a du temps pour réfléchir

Une option de 52 millions de dollars pourrait être considérée comme élevée pour un joueur qui aura 36 ans lors de la saison 2025-2026. De plus, Butler est régulièrement blessé. Il n’a jamais disputé plus de 64 matchs en saison régulière avec l’équipe et a déjà raté 15 matchs cette saison. Miami n'a pas à prendre de décision sur l'avenir de Butler tout de suite, mais l'équipe pourrait envisager de travailler sur son contrat afin de l'empêcher d'accéder à l'agence libre.