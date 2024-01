NBA : Abdul-Jabbar réagit aux comparaisons avec Wembanyama

Florian Barré

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama attire les comparaisons élogieuses. Souvent mis en relation avec les débuts de LeBron James dans la « Grande Ligue », le prodige français s’impose de plus en plus comme l’élément incontournable de ces vingt prochaines années, ce malgré une restriction de temps de jeu conséquente. Mais il y a un autre rapprochement qui est régulièrement fait : celui avec la légende des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar. Ce dernier y a réagi.

C’est avec l’étiquette de potentiel meilleur joueur de tous les temps que Victor Wembanyama est arrivé en NBA cette saison. L’ancien joueur des Mets 92 tourne pour l’heure à 19.9 points, 10.1 rebonds et 2.9 passes en moyenne par match. Une ligne de statistique convaincante qui se rapproche plus ou moins de celle de LeBron James lors de sa première saison dans la ligue (20.9 - 5.5 - 5.9) mais qui reste bien loin de celle de Kareem Abdul-Jabbar à ses débuts (28.8 - 14.5 - 4.1).

« Ce n’est pas le style qui compte, mais le résultat »

Pourtant de nombreuses comparaisons sont faites entre KAJ et Wemby . De passage à Paris, l’ancienne superstar des Lakers et des Bucks s’est lâchée sur l’intérieur des Spurs et le rapprochement fait entre eux : « Je ne sais pas s’il joue comme moi, mais s’il peut dominer dans le jeu comme j’ai pu le faire, faire un certain nombre de choses en attaque comme en défense, c’est tout ce qui compte. Ce n’est pas le style qui compte, mais le résultat. (Gregg Popovich) est un bon coach pour lui, et je pense qu’il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe dont il peut apprendre des choses pendant son année de rookie. »

