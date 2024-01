NBA : Les trois dernières grosses rumeurs avant la trade deadline

Florian Barré

La date limite des échanges NBA 2024 n’est plus que dans quelques semaines et l’action commence à s’intensifier. Il y a quelques jours à peine, les Raptors de Toronto ont envoyé Pascal Siakam aux Indiana Pacers dans le cadre d'un accord à trois équipes, et d'après le nombre de rumeurs qui circulent, il y aurait d'autres mouvements à venir pour la franchise canadienne. Ailleurs, Kyle Kuzma et Malcolm Brogdon sont aussi mentionnés dans certains pourparlers.

Dans le cadre de l'échange à succès Siakam, les Raptors ont reçu Bruce Brown des Pacers. Avant même que cet accord ait été officiellement annoncé par tous les partis, des questions sur l'avenir de Brown à Toronto étaient déjà soulevées. L'ailier polyvalent est un défenseur solide avec un contrat raisonnable et a aidé les Denver Nuggets à remporter un titre la saison dernière. Il n'est donc pas surprenant que plusieurs franchises soient intéressées. Cependant, les Raptors ne vont pas le céder si simplement. Toronto demande « un futur choix de première tour de draft et un joueur de qualité… au minimum », selon Marc Stein. Les Lakers de Los Angeles et les Knicks de New York font partie des équipes mentionnées par Stein comme prétendants possibles.

Kevin Durant se lance dans le débat du « GOAT » en NBA : Pourquoi pas lui ? https://t.co/gXNdkMkach pic.twitter.com/2UdjEDsFUJ — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Dallas observe Kyle Kuzma

Les Wizards de Washington sont l'une des pires équipes de la ligue, mais ils comptent quelques joueurs qui intéressent d'autres organisations. Cela inclut Kyle Kuzma, Tyus Jones et Daniel Gafford. Toujours selon Stein, les Wizards demandent au moins un choix de premier tour de draft pour les trois et deux premiers choix pour Kuzma. Reste à savoir si une équipe est prête à payer ce prix, mais Dallas se pose la question. Les Mavericks, qui doivent leur premier choix de draft de 2024 aux Knicks et leur premier de 2029 aux Brooklyn Nets, ont encore plusieurs first pick à offrir. Kuzma est exactement le type de joueur dont ils ont besoin aux côtés de Luka Doncic et Kyrie Irving. Il affiche cette saison une moyenne de 21,8 points, 6,4 rebonds et 4,3 passes par match, tout en tirant un solide 34,3% à 3 points. Il a également une expérience en playoffs, lui qui a remporté un titre NBA avec les Lakers en 2020.

Les Blazers gèrent les dossiers Jerami Grant et Malcolm Brogdon

Les Portland Trail Blazers en sont aux premiers stades d'une reconstruction après avoir échangé Damian Lillard aux Milwaukee Bucks cet été. Ainsi, les vétérans des équipes en reconstruction vont toujours susciter l'intérêt des prétendants. Jerami Grant et Malcolm Brogdon sont en tête de cette liste, bien que les Blazers soient divisés sur leur volonté de les trader. Stein a indiqué qu'ils ne sont pas intéressés à déplacer Grant, qui a signé un contrat de 160 millions de dollars sur cinq ans avec les Blazers pendant l'intersaison et semble satisfait dans le nord-ouest du Pacifique. De son côté, Brogdon devrait être envoyé loin de l’Oregon. Le meneur vétéran est arrivé des Boston Celtics dans le cadre de l'échange de Jrue Holiday et a depuis été mentionné dans des rumeurs commerciales. Les Knicks, qui ont besoin d’un meneur de jeu suppléant, font partie des intéressés.