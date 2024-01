La carrière d’un joueur de NBA est menacée par un caillot de sang

Florian Barré

Au milieu de toute l'excitation suscitée par l'échange de Pascal Siakam jeudi, une petite nouvelle est passée inaperçue. Les Raptors de Toronto ont renoncé au pivot Christian Koloko afin de conclure l'accord à trois équipes avec les Indiana Pacers et les New Orleans Pelicans. La raison : le Camerounais est aux prises avec des caillots sanguins qui menacent sa carrière, selon Shams Charania.

L’ancien big men des Raptors de Toronto, Christian Koloko, serait confronté à un problème de santé qui pourrait affecter sa capacité à jouer en NBA. Shams Charania de The Athletic a rapporté ce jeudi que ce dernier souffre d'un problème de caillot sanguin et qu’il a été référé au programme « Fitness-to-Play ». Celui-ci repose sur un panel de trois médecins qui doit déterminer si Christian Koloko peut poursuivre sa carrière ou non.

« Son état médical est désormais entre les mains de la NBA »

Pour l’heure, le pivot ne peut plus jouer ou s'entraîner avec une équipe de la ligue. « Son état médical est désormais entre les mains de la NBA », a déclaré jeudi le président des Raptors, Masai Ujiri, à propos de Koloko. « Mais c'est une question très difficile pour nous parce que c'est quelqu'un en qui nous croyons vraiment, quelqu'un dont je sais qu'il a un talent incroyable, et que nous considérons comme un avenir dans cette équipe. Mais nous avons épuisé toutes nos options là-bas. » Pour rappel, Koloko a eu un problème respiratoire l'été dernier et n’a pas encore pu fouler les parquets NBA cette saison.

« Les prétendants ne manquent pas »