NBA : LeBron James conseille Kylian Mbappé

Jean de Teyssière

Entre LeBron James et Kylian Mbappé, un réel respect existe entre les deux hommes. De 14 ans son aîné, le basketteur américain a très souvent inspiré le meilleur buteur de l'histoire du PSG, que ce soit dans son attitude ou même dans ses associations. D'ailleurs, Mbappé a créé une association, Inspired by KM, et a reçu des conseils de la part du King pour mener à bien son projet. Conseils qui ont ravi Mbappé.

Chez les Mbappé, l'association Inspired by KM (IBKM) leur est chère. Au cours d'un entretien dirigé par l'émission de France 2 , Envoyé Spécial , Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé explique que : « J’ai dit à Kylian, je veux bien travailler 23 heures sur 24 pour toi. Mais la seule chose qui me plaît, c’est IBKM. Je lui ai dit : En dessous de 30 % (des bénéfices de Mbappé, reversés à l'association), je ne fais pas ! Je me retire et je fais comme tout le monde : je pars en vacances aux Maldives, mais je ne bosse pas pour toi ! »

«Pouvoir demander des conseils à LeBron James, c’est une chance»

Pour GQ , Kylian Mbappé avoue que la dimension sociétale de LeBron James l'inspire, surtout dans ses actions. Il n'hésite alors pas à demander de l'aide au King : « LeBron James a une carrière bien plus avancée que la mienne et des projets en dehors du sport qui ont conforté sa place de légende. Pouvoir demander des conseils à des personnalités aussi inspirantes, c’est une chance pour ajuster mes projets et créer mon truc à moi qui soit le plus efficace possible pour les jeunes d’aujourd’hui. »

«Ces projets grandissent avec moi et me rendent particulièrement fier»