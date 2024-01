NBA : Face aux Lakers de LeBron James, le coach des Raptors dérape

Florian Barré

Fou de rage après la défaite des Toronto Raptors 132-131 contre les Los Angeles Lakers, Darko Rajakovic, entraîneur de la franchise canadienne, a critiqué un trio de responsables de la NBA ce mardi soir. Le Serbe de 44 ans a clairement remis en question le niveau du corps arbitral de la ligue, notamment à cause d’une statistique hallucinante dans le dernier quart-temps.

Dans une diatribe sincère qui lui a sûrement coûté une lourde amende, Darko Rajakovic, coach des Toronto Raptors, a incendié les arbitres présents à la Crypto.com Arena de Los Angeles la nuit dernière. Ce dernier a notamment critiqué l'écart entre les fautes commises par les deux équipes, les Lakers ayant tiré 23 lancers francs au quatrième quart, contre seulement deux pour les Raptors, qualifiant ainsi la situation de « mer*e totale » : « C’est une honte. Une honte pour les arbitres et pour la Ligue d'autoriser ça. 23 lancers à 2 dans le dernier quart... Comment sommes-nous censés jouer ? Les Lakers étaient censés gagner ce soir ? Si tel est le cas faites-le nous savoir qu'on ne se présente pas au match. Offrez-leur simplement la victoire. »

Bientot un transfert pour les Spurs de Wembanyama ? Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, fait le point sur la situation pic.twitter.com/BGSyd6mqHQ — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

« Nous aimons Darko »

Toujours est-il que le discours d'après-match de Rajakovic a trouvé un écho auprès de Thaddeus Young, auteur de 10 points, 5 rebonds et 4 passes contre LA. L’ailier fort de 35 ans est à fond derrière son coach : « Cela dit simplement qu'il est tout à fait pour nous. Il fait clairement partie de la famille. Nous serons toujours les uns derrière les autres et il va continuer à se battre pour nous. Nous aimons Darko et nous apprécions qu'il se batte pour nous. »

LeBron James réagit