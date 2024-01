À mi-chemin, où en sont les cinq meilleurs choix de la Draft NBA 2023 ?

Florian Barré

Avec le changement de calendrier, la saison NBA 2023-24 approche désormais de sa mi-parcours. Les rookies de l’exercice actuel ont tous eu, plus ou moins, l’opportunité de montrer de quoi ils sont capables. Comment chacun des cinq premiers choix s’est-il comporté jusqu’à présent ? Tour d’horizon sur les débuts de Victor Wembanyama, Brandon Miller, Scoot Henderson, Amen Thompson et Ausar Thompson.

Premier choix : Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

Ce n’est pas forcément une surprise mais, Victor Wembanyama a excellé pour ses grands débuts en NBA. Le Français de 2,24m a utilisé son envergure exceptionnelle et son incroyable mobilité pour sa taille afin de protéger la jante défensivement (10,1 rebonds, 1,2 interceptions et 3,3 contres en moyenne). De l’autre côté du parquet, il a accumulé des paniers un peu partout, bien que son shoot extérieur soit encore timide (19,3 points et 2,8 passes par match). En somme, Wemby affiche une domination totale et est en passe de devenir une superstar de la NBA.

Deuxième choix : Brandon Miller, Charlotte Hornets

Loin du Tennessee, Brandon Miller se développe tranquillement à Charlotte. Du haut de ses 2,05m, l'ailier des Hornets a déjà montré qu’il a l'étoffe d'un joueur NBA productif et les qualités d'une future star. Il termine ses matchs (30’ en moyenne), assume des missions défensives difficiles et joue au basket de manière altruiste. À ce rythme, il sera un membre infaillible de la première équipe All-Rookie. 14,3 points, 3,9 rebonds et 2,2 passes en moyenne par match.

Troisième choix : Scoot Henderson, Portland Trail Blazers

Même si les blessures ont affecté le début de la saison de Scoot Henderson, il a rebondi de façon considérable. Le meneur a utilisé sa vitesse fulgurante et sa puissante explosivité pour mettre en avant ses coéquipiers (5 passes en moyenne). Il lui faudra encore plus de temps pour devenir un scoreur efficace (37,1% au shoot), mais les sommets ont été très encourageants pour le jeune Blazer (12.3 points et 2.9 rebonds par match).

Quatrième choix : Amen Thompson, Houston Rockets

Premier choix des jumeaux Thompson, l'ailier des Rockets n'a pas encore trouvé ses marques en NBA (15,7 minutes en moyenne pour 16 matchs seulement). Il a passé du temps en G League, mais est de retour dernièrement pour jouer des minutes en sortie de banc avec Houston. Dans la seconde moitié de la saison, Amen Thompson devrait avoir amplement l’occasion d’utiliser ses qualités athlétiques pour avoir un impact. 5.4 points, 3.5 rebonds et 1.8 passes en moyenne par match.

Cinquième choix : Ausar Thompson, Detroit Pistons

L'autre jumeau Thompson évolue à Detroit, pire franchise de la ligue, et a fait du bruit en début de saison avec sa défense solide. Ses rares outils athlétiques lui permettent de jouer parmi les défenses les plus perturbatrices de la NBA. Il a cependant perdu quelques minutes en raison de son manque de compétences offensives. Ce côté du ballon continuera d’être un travail pour Ausar Thompson car il domine défensivement. En 36 matchs : 8.6 points, 6.9 rebonds et 2.2 passes en moyenne.