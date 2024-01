NBA : Après la polémique, LeBron James en remet une couche

Hugo Chirossel

Alors que les Lakers ne jouaient pas dans la nuit de lundi à mardi, LeBron James avait le temps de regarder les autres rencontres de la NBA et notamment celle opposant les Pacers et les Celtics. Un match remporté par Indiana, mais marqué par une décision arbitrale litigieuse, qui a fait réagir le King sur les réseaux sociaux.

La relation entre LeBron James et les arbitres de la NBA ne s’arrange pas. Il y a quelques jours, lors de la défaite des Lakers face aux Minnesota Timberwolves (106-108), le King avait poussé un coup de gueule. En fin de rencontre, LeBron James était persuadé d’avoir inscrit un tir à trois points, mais les arbitres avaient alors jugé qu’il avait un pied sur la ligne et qu’il n’en valait donc que deux. Ce qui avait provoqué la colère de la star des Lakers.

« Cela n'a aucun sens »

« C’est évidemment un trois-points. Mon pied est derrière la ligne. Vous pouvez voir l’espace entre l’avant de mon pied et la ligne des trois points. Il y a un espace entre l’avant de mon pied et la ligne à trois points. Même Stevie Wonder (artiste aveugle, NDLR) pourrait le voir champion ! C’est très frustrant parce que cela donne l’impression que le replay ne sert à rien. Tout le monde peut le voir. Cela n'a aucun sens. C’était le tir de l’égalisation alors que nous nous battions avec acharnement contre la meilleure équipe de l’Ouest, donc c'est frustrant », avait lâché LeBron James.

Action litigieuse lors de Pacers-Celtics

Dans la nuit de lundi à mardi, lors de la rencontre opposant les Pacers et les Celtics (133-131), une autre décision arbitrale a fait parler. Alors qu’ils avaient dans un premier temps sifflé une faute sur Jaylen Brown et qu’il ne restait que trois secondes à jouer, les arbitres sont revenus sur leur décision après que Rick Carlisle ait eu recours à son challenge. Pourtant, on peut clairement voir Buddy Hield toucher la tête du joueur de Boston.

« Vous voyez ce que je dis ! »