Draymond Green : les conséquences financières colossales de sa suspension par la NBA

Depuis sa suspension, Draymond Green a perdu plus d’un million de dollars. Conformément au règlement de la NBA, l’intérieur des Golden State Warriors ne touche pas de salaire pour les matches qu’il manque. Cela représente une perte conséquente pour lui et une économie significative pour son équipe.

L’interdiction de jouer n’est qu’un aspect de la sanction infligée à Draymond Green, suspendu pour une durée indéterminée par la NBA. Chaque match manqué en raison de cette suspension entraîne une perte de 153 941 $ (environ 140 000 €) pour le joueur et une économie d’un demi-million de dollars pour les Golden State Warriors.

Une perte de plus d’un million de dollars pour Draymond Green

Depuis la suspension de Draymond Green, les Warriors ont disputé sept matches. Cela signifie que le joueur a déjà perdu un peu plus d’un million de dollars (1 077 587 $), soit environ 980 000 €, et ce montant continue d’augmenter. La date de retour de Green, suspendu pour une durée illimitée, n’a pas encore été déterminée et pourrait être repoussée.



Selon les premières estimations, la suspension du coéquipier de Stephen Curry devrait durer au moins 11 matches. Le total des pertes du joueur devrait donc dépasser 1,7 million de dollars (1 000 000 $), soit plus de 1,5 million d’euros. Cette somme dépasse le salaire annuel de deux de ses coéquipiers à Golden State, sans compter les joueurs sous contrat « two-way » qui alternent entre la NBA et la G League. Si l’intérieur manque plus de 20 matches, la perte augmentera à 202 922 $ par rencontre.

D’immenses économies pour les Warriors

Paradoxalement, cette sanction est une bonne nouvelle pour les finances des Warriors. L’équipe, ayant la plus grosse masse salariale de la ligue (226 millions de dollars), paie des montants astronomiques en « luxury tax » — une pénalité pour les équipes dépassant le « salary cap », proportionnelle aux salaires payés. Pour chaque match manqué par Draymond Green, la franchise économise ainsi 519 555 $ sur sa facture annuelle de 189 millions de dollars, selon l'expert Bobby Marks d' ESPN . Elle devrait économiser environ 5,7 millions après 11 matches.

Les sanctions s’additionnent

Plus tôt cette année, Draymond Green a été suspendu pour cinq matches après avoir étranglé le Français Rudy Gobert lors d’une rencontre entre les Warriors et les Timberwolves. Cette première suspension a entraîné une perte de salaire d’environ 770 000 $. Il faut également compter 20 000 dollars d'amende pour ses fautes techniques et expulsion, portant le total à près de deux millions de dollars jusqu’à présent. La facture pour l’ensemble de la saison s’annonce donc élevée.