Draymond Green suspendu jusqu’à nouvel ordre par la NBA !

Florian Barré

C’en est trop pour la NBA ! Dans la nuit de mardi à mercredi, Draymond Green a encore fait parler de lui pour un vilain geste, cette fois sur le pivot des Suns, Jusuf Nurkic. Durant toute sa carrière, l’intérieur de Golden State aura fait la misère à ses adversaires, mais depuis un an, son comportement dépasse l’entendement. Ainsi, la Grande Ligue a pris la décision de suspendre indéfiniment le bourreau du Michigan.

Jordan Poole frappé au visage, Domantas Sabonis piétiné, Rudy Gobert étranglé, Jusuf Nurkic assommé… L’auteur de tous ces gestes répréhensibles survenus en l’espace d’un an est le même : Draymond Green. L’intérieur des Warriors a déjà été expulsé trois fois cette saison si on ajoute son altercation moins choquante avec Donovan Mitchell le 12 novembre dernier. Désormais, Green en est à 19 expulsions en carrière, et la ligue ne semble plus disposée à le laisser s'en tirer avec des tapes sur les doigts.

Une sanction remarquable

En effet, le natif de Saginaw, dans le Michigan, a été suspendu jusqu’à nouvel ordre ce mercredi. Dans son annonce, la NBA a déclaré que Green « devra remplir certaines conditions de la ligue et de l'équipe avant de retourner jouer ». Pour l’heure, on ne sait pas exactement ce que cela signifie spécifiquement ni combien de temps Green sera absent mais une chose est sûre, la NBA a pris en compte « les antécédents répétés d'actes antisportifs de Green » lors de la détermination de cette suspension.

Draymond Green s’est excusé