NBA : En pleine rédemption, Ja Morant reçoit un soutien indéfectible

Florian Barré

Pour de nombreux observateurs, Ja Morant est typiquement le type de joueurs que l’on déteste aimer, parce que pétrit de talent, le voir gâcher les plus belles années de sa vie est frustrant. Mais une fois sur le parquet, la réalité reprend le dessus. Le meneur des Grizzlies a tout pour faire de sa carrière un véritable chef-d’oeuvre, comme en témoigne son retour gagnant en NBA la nuit dernière. Si seulement il pouvait laisser les bêtises derrière lui…

Il est si facile de se laisser attirer par Ja Morant, presque impossible de ne pas reconnaître à quel point il est envoûtant sur le terrain et charismatique en dehors. Pourtant, dernièrement, il n’a pas été exempt de tout reproche. Suspendu pour les 25 premiers matchs de l’exercice 23-24 de la NBA, le meneur de Memphis a fait son retour sur les parquets de la ligue et a décroché un incroyable game-winner contre la Nouvelle-Orléans, signe d’un retour gagnant.

NBA : La stat totalement folle de Joël Embiid cette saison https://t.co/1py8kEZlwy pic.twitter.com/C8LAVW1dWz — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Ja Morant, Père Noël des Grizzlies

La NBA aime sa propre mythologie, mais c'est encore mieux lorsque les participants écrivent leur propre scénario. Ja Morant l’a fait. C'est là que brille son talent naturel et c’est la raison pour laquelle tout le monde se soucie de savoir s'il transporte des armes, menace les employés d'un centre commercial ou s'il agresse des enfants dans son jardin. Quoi qu’il en soit, la nuit dernière, Morant s’est transformé en Sankt Niklaus . « Je dis cela depuis novembre. Et il l’a mis en place, c’était génial à regarder. C'est beau à voir. C'est fou. Absent un moment, il revient et fait gagner la partie à son retour. C'est tout ce qu'il y a à dire. » a déclaré son coéquipier Jaren Jackson Jr.

Ja Morant loue le rôle de ses proches dans cette période difficile