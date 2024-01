NBA : Choqué par Wembanyama, il lui offre un précieux conseil !

Benjamin Labrousse

Dimanche dernier, les Spurs de San Antonio ont obtenu une victoire précieuse face aux Wizards de Washington (127-131). Auteur d’une nouvelle prestation très intéressante, Victor Wembanyama a reçu les louanges de Wes Unseld Jr, l’entraîneur des Wizards. Ce dernier en a également profité pour donner un conseil au prodige français.

Victor Wembanyama continue d’impressionner. Le Français de 20 ans se distingue à chaque match des Spurs de San Antonio, et ce malgré le marasme collectif de la franchise texane. Auteur de 24 points et 8 rebonds dimanche dernier, le pivot a permis aux siens de glaner une 8ème victoire de la saison face aux Wizards de Washington (127-131).

NBA : Les Wizards de Bilal Coulibaly changent de coach https://t.co/TNQXOUwPtG pic.twitter.com/HQsQa9e4zL — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

« Il va devoir probablement étoffer un peu son corps »

Dans des propos relayés par Parlons Basket , Wes Unseld Jr a lâché quelques mots sur le talent de Victor Wembanyama, affirmant que ce dernier devait toutefois encore plus travailler sur son aspect physique : « Oh bien sûr que c’est différent de le voir en vrai. C’est une chose de se faire une idée, mais une fois que tu le vois de près, le gamin a beaucoup de talent. Même s’il va devoir probablement étoffer un peu son corps. Mais il est talentueux, très calme, et il a évidemment pu montrer qu’il est capable de scorer dans tous les domaines » .

