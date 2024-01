La NBA admet une erreur d’arbitrage conséquente lors du match entre Lakers et Warriors

Florian Barré

Ce samedi soir, les Lakers de Los Angeles et les Golden State Warriors se sont livrés une bataille féroce. Ainsi, au bout de la deuxième période de prolongation, Stephen Curry a rentré un shoot à trois points discutable. Si certains estimaient que Draymond Green avait fait une faute en amont, les conséquences ne sont que partielles puisque LeBron James donna finalement la victoire aux siens. Pour autant, la NBA a réagi ce dimanche.

La dernière tentative de Steph Curry lors de la défaite cruelle 145-144 des Warriors en double prolongation contre les Lakers de Los Angeles samedi soir au Chase Center n'aurait pas dû compter, a annoncé dimanche la NBA. Dans le rapport des deux dernières minutes de la NBA, la ligue a écrit que Draymond Green aurait dû être sifflé pour une faute offensive sur un écran qu'il avait placé sur l'ailier des Lakers Jarred Vanderbilt, ce qui a libéré Curry pour marquer à 3 points à 5,2 secondes du terme.

LeBron James surclasse Curry

« Green (GSW) se dirige vers Vanderbilt (LAL) et il délivre le contact qui déloge Vanderbilt pendant l'écran », a écrit la NBA. Finalement, cette erreur n’aura pas porté préjudice aux Lakers puisque LeBron James, victime d’une faute à 1,2 secondes de la fin de la partie, a effectué deux lancers francs pour donner un point d’avance à sa franchise. Le King termina la rencontre en triple double, 36 points, 20 rebonds et 12 passes. De son côté, Curry a pu apaiser un peu sa colère avec ses 46 points et 7 passes.

Les Warriors en chute libre

Pour autant, la frustration ressentie par Curry était évidente quelques instants après la défaite, lorsqu'il a déchiré son maillot alors qu'il quittait le parquet. Les Warriors, dans une spirale négative, ont perdu deux matchs consécutifs à un point à domicile et sont désormais à 19-24 alors que le favori MVP de la NBA Joel Embiid et les 76ers de Philadelphie viennent en ville pour une confrontation mardi au Chase Center.