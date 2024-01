NBA : Les Spurs de Victor Wembanyama se réveillent

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama et les Spurs ont connu une première partie de saison NBA catastrophique. Cependant, depuis 2024, les choses s’améliorent pour l’équipe texane. « Je pense que nous sommes en train de progresser et de mûrir », a noté Devin Vassell samedi, après la victoire de San Antonio face aux Minnesota Timberwolves (113-112).

Depuis le 10 janvier, Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs affichent un bilan de 5 victoires pour 6 défaites. Ils ont donc remporté autant de matches pendant cette période qu’au cours des 35 rencontres précédentes (5-30).

Le calendrier a été favorable aux Spurs au début de l’année 2024, ce qui explique en partie ces résultats. En affrontant certaines équipes les moins bien classées de la NBA, comme les Pistons, les Hornets, les Wizards et les Blazers, ils ont pu redresser légèrement leur bilan. Cependant, leur victoire face aux Timberwolves de Rudy Gobert samedi, l’une des meilleures équipes de l’Ouest, est un signe clair de progrès. Minnesota avait déjà battu San Antonio deux fois cette saison, et cette revanche envoie un signal très encourageant.

Devin Vassell : « Nous sommes en train de mûrir »

« Je pense que nous sommes en train de progresser et de mûrir » , a estimé Devin Vassell, meilleur marqueur des Spurs devant Victor Wembanyama samedi. « Il y avait des moments où, lorsque nos adversaires prenaient l’avantage, nous baissions la tête, nous étions presque abattus. Ce soir, nous avons joué 48 minutes, comme le coach le prêche toujours, et nous nous sommes battus. C’est la chose la plus importante. Même s’ils réalisent un run de 20-0, nous continuons de nous battre et nous n’abandonnons jamais. »

Gregg Popovich : « Les deux dernières nuits ont été merveilleuses »